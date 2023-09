Lampadine SMART per una luce che cambia colore, 8,50€ ciascuna

Rendi l’illuminazione intelligente e vivace con un unico acquisto. Non c’è nulla di complicato se porti a casa queste due lampadine che semplificano la vita sotto tutti i punti di vista. Belle, di qualità e soprattutto compatibili con gli assistenti virtuali, non se ne lasciano scappare una.

Pensa che su Amazon sono disponibili non con una ma con ben due promozioni. Apri la pagina e spunta il coupon per portarle a casa ad appena 17,48€. Se fai un calcolo, ogni lampadina la paghi circa 8,50€ per un affare senza precedenti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine SMART e la casa cambia colore: personalizzale come vuoi

Le lampadine smart sono un ottimo acquisto. Il punto di partenza sia se vuoi rendere la tua casa più connessa che intelligente. Infatti non è solo un fattore di compatibilità ma è proprio il poter modificare la luce a piacimento che le rende incredibili.

Con attacco E27 hai la possibilità di installarle dove vuoi quindi su lampadari, lampade da tavolo, scrivania e così via. Una volta che le monti il gioco è fatto: entrano subito in funzione.

Se accendi e spegni dall’interruttore sono come le più classiche, se invece scarichi l’applicazione sullo smartphone le personalizzi come meglio credi. Come ti anticipavo, poi, sono compatibili con Alexa, Google e Apple per comandarle anche tramite voce.

Cosa fanno? Possono cambiare colore, possono essere regolate su una gradazione di bianco, sono dimmerabili, sono programmabili e consumano pochissimo. La luce è LED quindi in bolletta pesa poco ma ciononostante non hai nulla da temere: illuminano a giorno.

Non perdere tempo e collegati su Amazon dove ti aspetta una doppia promozione su queste lampadine smart: le fai diventare tue con soli 17,48€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.