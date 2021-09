Lampadine WiFi (Alexa, Google, Siri): accendi l'offerta

Non i soliti bulbi per l'illuminazione delle stanze, ma lampadine WiFi in grado di interfacciarsi con gli ecosistemi smart di Alexa, Assistente Google e Siri: quelle del marchio Fitop oggi sono proposte su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. La confezione ne include due, per una spesa davvero contenuta.

Così, l'illuminazione della casa diventa smart

Possono emettere luce calda, luce fredda e colori RGB qualsiasi con 16 milioni di sfumature differenti. L'attacco E27 le rende universali. Garantito il risparmio energetico: assorbendo solo 10 W illuminano come una lampadina tradizionale da 90 W. Per qualsiasi altra informazione puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Dopo aver configurato le lampadine WiFi di Fitop per integrarle nella propria smart home è possibile controllare attraverso comandi vocali, mediante un'applicazione su smartphone anche da remoto oppure impostando routine basate ad esempio sull'ora del giorno. Oggi ne puoi acquistare due al prezzo di soli 18,69 euro, grazie allo sconto proposto oggi da Amazon.