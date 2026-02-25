 Lancia il tuo business online a meno di 3€ al mese: promo FLASH Hostinger
Approfitta dell'offerta limitata Hostinger: crea il tuo sito web con sconti fino all'84%, dominio gratis e AI website builder incluso
Se hai un’idea che non aspetta altro che essere pubblicata online, con la nuova promozione flash di Hostinger avrai la tua occasione di avviare qualsiasi progetto con sconti fino all’84%. I prezzi? Partono da appena 2,49 euro al mese, con 3 mesi gratis e dominio gratuito incluso. Ecco tutti i dettagli dell’offerta Hostinger.

Approfitta ora dell’84% di sconto Hostinger

Piani a partire da pochi euro al mese, con tutto incluso

Hostinger fornisce una vera e propria rampa di lancio per tutti i tuoi progetti, grandi o piccoli che siano. Sono infatti disponibili tre piani web hosting: Premium a 2,49 euro al mese, con l’80% di sconto, ideale per chi sta muovendo i suoi primi passi; Business a 2,99 euro al mese, per chi ha bisogno di strumenti più avanzati; Cloud Startup a 6,99 euro al mese, più potente e adatto a progetti che richiedono prestazioni elevate.

In ogni pacchetto non mancano: dominio gratuito per il primo anno, certificati SSL illimitati per la sicurezza del tuo spazio web, backup automatici e, se hai già un sito web su un altro server, anche migrazione gratuita senza downtime.

Oltre ai vantaggi tecnici, Hostinger propone anche soluzioni per chi è alle prime armi: ad esempio l’AI website builder, uno strumento che ti permette di creare un sito web da zero semplicemente descrivendo la tua idea. L’intelligenza artificiale, poi, farà il resto generando layout, testi e immagini. Potrai poi rifinire tutto con l’intuitivo editor drag&drop.

Lancia il tuo progetto a prezzi scontati

Anche dal punto di vista delle performance, con Hostinger non dovrai temere nulla: grazie alla CDN gratuita inclusa, la velocità del tuo sito web sarà ottimizzata a livello globale. Inoltre, avrai a disposizione strumenti professionali, come email marketing gratuito per un intero anno. Non manca l’assistenza, disponibile 24/7, e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Che si tratti di un negozio online, di un portfolio personale, un blog oppure un sito web, Hostinger ti dà tutti gli strumenti necessari per lanciarlo senza difficoltà, a un prezzo imperdibile. Approfitta dell’80% di sconto, valido per un periodo di tempo limitatissimo, con 3 mesi extra in omaggio con tutti i piani.

Pubblicato il 25 feb 2026

25 feb 2026
