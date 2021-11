Lancia il tuo business online: corso in offerta (70%)

Lanciare il proprio business online non è semplice e una grandiosa idea imprenditoriale spesso non basta per vederla realizzata. Domestika, in questo senso, può darti un'utile mano: grazie al corso tenuto da Foncho Ramirez-Corzo, specialista in marketing digitale, potrai concretizzare le tue idee in 13 lezioni, dalla durata complessiva di poco più di 2 ore. Se vuoi risparmiare il 70% sull'acquisto del corso, approfitta delle offerte dedicate al Black Friday e acquistalo a soli 11,90 euro invece di 39,90 ancora per poche ore.

Lancia il tuo business online: cosa imparerai

Il primo passo sarà quello di identificare il tuo scopo di imprenditore: fondamentale per capire da che punto iniziare a costruire il tuo business. Dopodiché imparerai a descrivere il tuo scopo utilizzando strumenti come il modello Canvas oppure il Golden Circle, per osservare chiaramente la fattibilità della tua potenziale attività. Capirai come identificare un cliente target ed il suo ambiente, scoverai possibili concorrenti del tuo futuro brand e quali sono i costi iniziali per accedere al mercato.

Successivamente il corso ti guiderà fra gli strumenti più popolari per realizzare il tuo sito web da zero e gratuitamente, ma anche a posizionarti adeguatamente in rete attraverso le parole chiave, il dominio personale e la tua e-mail. Definire le categorie per la tua strategia di comunicazione sarà il passo finale, che si concluderà con la creazione di un profilo aziendale e con l'attivazione di un piano media di investimento nei social network. Affronterai anche argomenti complessi come gli analytics, sorgenti di traffico, canalizzazioni di conversione e opportunità di ottimizzazione.

In poche parole, quello proposto da Domestika è un corso completo che ti consentirà di immergerti a pieni polmoni in questo mondo anche se sei un principiante. Non sono necessari, infatti, particolari requisiti se non un computer con accesso ad internet, un'idea, molta curiosità e tempo a disposizione da investire nel tuo progetto personale. Ricordiamo che il corso per lanciare il tuo primo business online è in offerta a soli 11,90 euro in occasione del Black Friday ancora per pochissime ore. Oltre alle 13 videolezioni ad accesso illimitato otterrai anche 16 risorse aggiuntive e il tradizionale certificato di fine corso.