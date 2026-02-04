Lancia il tuo progetto con Hostinger: costa meno di 3€ e hai tutto incluso

Stai rimandando da troppo quel progetto online che volevi lanciare? Questo è il momento giusto per fare il tuo primo passo avanti: grazie alla promozione Hostinger, potrai sottoscrivere un piano hosting con tutto incluso (dal dominio al certificato SSL, passando per il website builder basato su AI) a partire da 2,49 euro, con uno sconto fino all’80% e tre mesi gratis.

Tutto incluso nei piani Hostinger

Hostinger punta sulla semplicità senza rinunciare alla qualità. A seconda del piano sottoscritto, potrai accedere a diversi strumenti e funzionalità, come dominio gratuito per un anno e certificato SSL gratuito, ma anche backup automatici, email marketing senza costi, CDN gratuita e molto altro per la manutenzione del tuo sito web.

Il fiore all’occhiello? Gli strumenti basati su Intelligenza Artificiale, come il website builder che ti permette di creare un sito web da zero semplicemente… descrivendolo. Una volta generati layout, immagini e testi, potrai personalizzarlo a piacimento, grazie all’editor drag&drop incluso. Una soluzione perfetta per qualsiasi progetto (blog, negozio online, sito web aziendale, portfolio), anche se non sai programmare.

Ma quanto costa Hostinger? Con la promozione in corso, i piani sono tutti scontati fino all’80%. C’è Premium a 2,49 euro al mese, la base ideale per iniziare; Business a 2,99 euro al mese, con strumenti e risorse per i progetti in crescita; infine Cloud Startup a 6,99 euro al mese, per i siti web più navigati. Con ogni piano c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e assistenza 24/7.

Una promozione flash, per lanciare quel sito web a cui pensavi da tempo, oppure per effettuare un upgrade a un progetto già esistente: qualunque sia il tuo obiettivo, con Hostinger realizzarlo costa l’80% in meno, grazie alla promozione disponibile a tempo limitato.