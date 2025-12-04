Lancia il tuo progetto sul web con Hostinger: sconti fino all'85% per la Cyber Week

La promozione Hostinger per questa Cyber Week è ideale per chi vuole portare un progetto sul web risparmiando davvero. Piani di web hosting completi, website builder con AI, dominio incluso e sconti fino all’85%: con 1,95 euro al mese si può creare un sito professionale e vederlo online in pochi minuti, con strumenti intuitivi anche basati su AI e prestazioni elevate.

Piani hosting: quale scegliere per il tuo progetto

Hostinger propone tre opzioni tutte in sconto e con 3 mesi gratis:

Premium – solo 1,95 €/mese per tutto ciò che serve per iniziare (85% di sconto)

– solo 1,95 €/mese per tutto ciò che serve per iniziare (85% di sconto) Business – 2,75 €/mese, per siti in crescita con più performance (85% di sconto)

– 2,75 €/mese, per siti in crescita con più performance (85% di sconto) Cloud Startup – 7,45 €/mese, perfetto per esigenze più complesse (71% di sconto)

Ogni piano offre traffico illimitato, indirizzi email, hosting ottimizzato per WordPress e una gestione semplice anche per chi è alle prime armi.

Interessante il Website Builder AI che permette di creare un sito personalizzato rispondendo a poche domande. Template moderni e progettati professionalmente, strumenti integrati per l’e-commerce e persino l’agente AI Kodee per gestire WordPress con una semplice chat: tutto a tua disposizione, incluso.

I siti realizzati con Hostinger sono protetti da SSL illimitati, sistemi di sicurezza aggiornati e backup automatici per prevenire ogni imprevisto. Non mancano uptime garantito al 99,9% e CDN gratuita. Per qualsiasi necessità, c’è l’assistenza 24/7, disponibile in più lingue con risposte rapide e immediate. E se qualcosa non va, si può usufruire della formula soddisfatti o rimborsati in 30 giorni.

La Cyber Week è una promozione a tempo limitato: risparmio fino all’85%, dominio gratis, 3 mesi omaggio e la libertà di cancellare quando vuoi. Approfitta subito della promozione Hostinger.