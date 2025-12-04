 Lancia il tuo progetto sul web con Hostinger: sconti fino all'85% per la Cyber Week
Offerta Hostinger Cyber Week: web hosting da 1,95€/mese con 85% di sconto, dominio gratuito e 3 mesi extra.
La promozione Hostinger per questa Cyber Week è ideale per chi vuole portare un progetto sul web risparmiando davvero. Piani di web hosting completi, website builder con AI, dominio incluso e sconti fino all’85%: con 1,95 euro al mese si può creare un sito professionale e vederlo online in pochi minuti, con strumenti intuitivi anche basati su AI e prestazioni elevate.

Piani hosting: quale scegliere per il tuo progetto

Hostinger propone tre opzioni tutte in sconto e con 3 mesi gratis:

  • Premium – solo 1,95 €/mese per tutto ciò che serve per iniziare (85% di sconto)
  • Business – 2,75 €/mese, per siti in crescita con più performance (85% di sconto)
  • Cloud Startup – 7,45 €/mese, perfetto per esigenze più complesse (71% di sconto)

Ogni piano offre traffico illimitato, indirizzi email, hosting ottimizzato per WordPress e una gestione semplice anche per chi è alle prime armi.

Interessante il Website Builder AI che permette di creare un sito personalizzato rispondendo a poche domande. Template moderni e progettati professionalmente, strumenti integrati per l’e-commerce e persino l’agente AI Kodee per gestire WordPress con una semplice chat: tutto a tua disposizione, incluso.

I siti realizzati con Hostinger sono protetti da SSL illimitati, sistemi di sicurezza aggiornati e backup automatici per prevenire ogni imprevisto. Non mancano uptime garantito al 99,9% e CDN gratuita. Per qualsiasi necessità, c’è l’assistenza 24/7, disponibile in più lingue con risposte rapide e immediate. E se qualcosa non va, si può usufruire della formula soddisfatti o rimborsati in 30 giorni.

La Cyber Week è una promozione a tempo limitato: risparmio fino all’85%, dominio gratis, 3 mesi omaggio e la libertà di cancellare quando vuoi. Approfitta subito della promozione Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 dic 2025

pCloud, spazio cloud a vita in sconto: fino a 700€ in meno sui piani Premium

FiberCop e Microsoft Italia per l'edge cloud nazionale

Internxt in super offerta: cloud crittografato a vita con sconti fino all’85%

Aruba Hosting: le nuove offerte per siti web e archiviazione cloud

Eleonora Busi
4 dic 2025
