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Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba

In via promozionale, i piani WordPress di Aruba Hosting sono disponibili a prezzo scontato per il primo anno.
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In via promozionale, i piani WordPress di Aruba Hosting sono disponibili a prezzo scontato per il primo anno.

Aruba Hosting lancia una nuova promo per chi vuole lanciare il proprio progetto online. Blog personale, sito web aziendale oppure un negozio online: qualunque sia la tua idea, puoi renderla realtà a partire da 11,90 euro (per il primo anno). La promozione, in particolare, si riferisce ai piani con WordPress, già installato, che includono anche dominio, certificato SSL e il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

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I piani Aruba Hosting con WordPress

Il piano Aruba Hosting più economico è “Hosting per WordPress”, disponibile in via promozionale a 11,90 euro per il primo anno. Include WordPress preinstallato, certificato SSL DV incluso, AI Assistant Starter, HiSpeed Cache, CDN, HTTP/2 e HTTP/3 e 5 caselle e-mail.

Per chi preferisce concentrarsi esclusivamente sui contenuti del proprio sito web, c’è il piano “Hosting Gestito per WordPress”, disponibile a 14,90 euro per il primo anno. La piattaforma, in questo caso, è già ottimizzata per WordPress: aggiornamenti e i backup vengono gestiti automaticamente. Il piano aggiunge, alle funzioni già presenti in quello più economico, anche caselle email illimitate e supporto avanzato.

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Infine, se il tuo obiettivo è lanciare un negozio online, puoi scegliere il piano “Hosting gestito per WooCommerce”, pensato proprio per lavorare con uno dei sistemi per e-commerce su WordPress più avanzati, a 79,90 euro per il primo anno. Anche in questo caso sono inclusi i soliti strumenti tecnici, insieme a caselle email illimitate, aggiornamenti automatici, backup automatici e supporto avanzato.

È il momento giusto per avviare il tuo progetto online utilizzando il CMS più diffuso al mondo: con Aruba Hosting si parte da 11,90 euro, in via promozionale per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 mar 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
29 mar 2026
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