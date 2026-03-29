Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba

Aruba Hosting lancia una nuova promo per chi vuole lanciare il proprio progetto online. Blog personale, sito web aziendale oppure un negozio online: qualunque sia la tua idea, puoi renderla realtà a partire da 11,90 euro (per il primo anno). La promozione, in particolare, si riferisce ai piani con WordPress, già installato, che includono anche dominio, certificato SSL e il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

I piani Aruba Hosting con WordPress

Il piano Aruba Hosting più economico è “Hosting per WordPress”, disponibile in via promozionale a 11,90 euro per il primo anno. Include WordPress preinstallato, certificato SSL DV incluso, AI Assistant Starter, HiSpeed Cache, CDN, HTTP/2 e HTTP/3 e 5 caselle e-mail.

Per chi preferisce concentrarsi esclusivamente sui contenuti del proprio sito web, c’è il piano “Hosting Gestito per WordPress”, disponibile a 14,90 euro per il primo anno. La piattaforma, in questo caso, è già ottimizzata per WordPress: aggiornamenti e i backup vengono gestiti automaticamente. Il piano aggiunge, alle funzioni già presenti in quello più economico, anche caselle email illimitate e supporto avanzato.

Infine, se il tuo obiettivo è lanciare un negozio online, puoi scegliere il piano “Hosting gestito per WooCommerce”, pensato proprio per lavorare con uno dei sistemi per e-commerce su WordPress più avanzati, a 79,90 euro per il primo anno. Anche in questo caso sono inclusi i soliti strumenti tecnici, insieme a caselle email illimitate, aggiornamenti automatici, backup automatici e supporto avanzato.

È il momento giusto per avviare il tuo progetto online utilizzando il CMS più diffuso al mondo: con Aruba Hosting si parte da 11,90 euro, in via promozionale per il primo anno.