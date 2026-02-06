 Lancia il tuo sito web a meno di 3€ al mese grazie a Hostinger
Con la promozione flash di Hostinger, puoi sottoscrivere un piano web hosting completo di tutto con sconti fino all'80%.

Non sempre trasformare un’idea in un progetto online concreto ha costi sostenibili: anche questo è spesso motivo di rinuncia. Se cerchi una soluzione affidabile ma anche accessibile, ti segnaliamo la nuova promo flash di Hostinger: sconti fino all’80% su tutti i piani di web hosting completi, che includono tutti gli strumenti per iniziare, dominio gratuito e un comodissimo website builder alimentato da Intelligenza Artificiale, per creare il tuo sito web da zero.

Scopri l’offerta Hostinger e scegli il piano giusto

Crea il tuo sito web da zero, ci vorrà pochissimo

Come anticipato, i piani Hostinger sono in offerta a tempo limitatissimo con sconti che raggiungono l’80%. A seconda di ciò di cui hai bisogno, cambia il piano da sottoscrivere: ad esempio, se sei alle prime armi e cerchi una soluzione che abbia un po’ tutto e che sia al tempo stesso conveniente, puoi optare per Premium a 2,49 euro al mese.

Se, invece, hai già un sito web che vuoi migrare, oppure semplicemente vuoi farlo crescere con strumenti innovativi e affidabili, potrai trovare ciò che cerchi nel piano Business, a 2,99 euro al mese. Per e-commerce, siti web aziendali e simili, Hostinger propone Cloud Startup a 6,99 euro al mese, fino a 20 volte più potente grazie al cloud hosting.

Hostinger non ti lascia mai solo: tutti i piani includono 3 mesi gratis, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, per eventualmente recedere dall’abbonamento nel caso non fossi soddisfatto e assistenza 24/7. In termini di funzionalità, invece, la piattaforma ne è colma. Una su tutte è il website builder con AI, che ti permette di generare il tuo sito web da zero semplicemente descrivendo la tua idea. Poi, hai la possibilità di modificarlo a tuo piacimento con un pratico editor drag&drop.

Approfitta degli sconti fino all’80%

Ma gli strumenti basati su AI sono numerosi: da Kodee, l’agente che offre assistenza immediata e supporto proattivo, a Backstage AI, in grado di automatizzare le attività, supportati nelle decisioni e migliorare la visibilità nei risultati di ricerca, fino a logo maker, generatore di testi e anche di immagini. Guardando il lato più concreto dell’offerta, sottoscrivendo un piano Hostinger otterrai anche:

  • Dominio gratuito per un anno
  • SSL gratuito
  • Backup automatici
  • Manutenzione WordPress
  • Migrazione gratuita (e senza downtime)
  • Email marketing gratuito per un anno
  • AI Website Builder
  • CDN gratuita
  • WordPress Multisite

Insomma: un vero e proprio ecosistema a tua disposizione, a un prezzo pressoché irrisorio. Grazie agli sconti attivi, infatti, potrai sottoscrivere un piano Hostinger a partire da soli 2,49 euro al mese. L’offerta, tuttavia, è limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro: il nostro consiglio è di affrettarti, prima che sparisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 feb 2026

