Lancia il tuo sito web oggi stesso con l'AI di Hostinger: fino al 75% di sconto

Avviare un progetto online oggi richiede strumenti affidabili, flessibili e convenienti. Con la nuova offerta Hostinger, chi vuole creare o potenziare il proprio sito web può contare su un ottimo sconto fino al 75% su tutti i piani Hostinger. Completi, con prezzi scontati, dominio incluso e tecnologie AI integrate.

Crea il tuo sito web in pochi minuti con Hostinger

La promozione Hostinger mette a disposizione tre soluzioni principali, tutte scontate e con tre mesi extra inclusi. Il piano Premium, pensato per chi vuole iniziare, è proposto con 75% di sconto a 2,99 euro al mese. Il piano Business, ideale per chi cerca più strumenti e maggiore potenza, è disponibile con 73% di sconto a 3,99 euro al mese.

Per progetti più ambiziosi, il piano Cloud Startup garantisce fino a 20 volte più potenza grazie al cloud hosting. In promozione con 69% di sconto, ha un prezzo di 7,99 euro al mese. Tutti i piani sono coperti dalla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, includono assistenza 24/7 e possono essere annullati in qualsiasi momento.

Anche se non sai programmare, con Hostinger puoi lanciare il tuo progetto online facilmente grazie al Website Builder con AI, che permette di creare un sito partendo da una semplice descrizione dell’idea. L’intelligenza artificiale genera layout, immagini e testi, mentre l’editor drag and drop ti permette di personalizzarlo al meglio.

L’ecosistema AI di Hostinger include anche Kodee, l’agente AI che offre assistenza immediata e supporto proattivo, e Backstage AI, che automatizza attività operative, supporta le decisioni strategiche e migliora la visibilità nei risultati di ricerca generati dall’AI. A completare l’offerta ci sono numerosi strumenti AI come logo maker, il generatore di immagini e altre soluzioni.

I piani Hostinger includono una dotazione completa di servizi utili: dominio gratuito per un anno, SSL gratuito per la sicurezza, backup automatici settimanali e la migrazione gratuita del sito senza downtime. Sono inclusi anche email marketing gratuito per un anno, CDN gratuita e molto altro.

Lancia oggi stesso il tuo sito web online con Hostinger: approfitta dei prezzi scontati fino al 75%.