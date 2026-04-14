Lancia il tuo sito web WordPress da soli 4€ con la promo primaverile Aruba Hosting

Maxi promo Aruba Hosting per chi vuole lanciare il proprio sito web con WordPress: fino al 29 aprile, grazie alla promozione di primavera, puoi attivare un piano Hosting WordPress a partire da soli 4,80 euro + IVA per il primo anno, invece di 11,90 euro. Uno sconto del 60% che puoi attivare grazie al codice promo: ecco tutti i dettagli.

Come funziona la promo di primavera Aruba Hosting

WordPress, il CMS open source più diffuso al mondo, permette di realizzare siti vetrina, blog o e-commerce con semplicità. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale integrata, anche se non hai competenze tecniche puoi creare un progetto online in pochi passaggi.

Puoi scegliere diversi piani: c’è quello con gestione autonoma del sito web, oppure quello con hosting WordPress già installato e ottimizzato. Il tutto a un prezzo minimo: si parte da soli 4,80 euro per il primo anno, basta inserire il codice promo “PRIMAVERA26” al checkout.

WordPress resta una delle scelte migliori per sviluppare progetti online: la piattaforma offre migliaia di temi e plugin per personalizzare tutto, oltre a una struttura già ottimizzata per i motori di ricerca. Dal punto di vista pratico, Aruba include anche supporto clienti sempre attivo 24/7, più servizi extra come: registrazione dominio, email IMAP con antivirus e antispam, spazio web illimitato con backup incluso, certificato SSL DV preinstallato e HTTP/2, HTTP/3, CDN e HiSpeed Cache.

Inserisci il codice “PRIMAVERA26” al checkout entro il 29 aprile per approfittare delle offerte di primavera Aruba Hosting: piani WordPress a partire da 4,80 euro per il primo anno, scontati del 60%.