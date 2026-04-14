 Lancia il tuo sito web WordPress da soli 4€ con la promo primaverile Aruba Hosting
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Lancia il tuo sito web WordPress da soli 4€ con la promo primaverile Aruba Hosting

Ottieni uno sconto del 60% sui piani Aruba Hosting con WordPress: si parte da 4,80 euro per il primo anno, anziché 11,90.
Lancia il tuo sito web WordPress da soli 4€ con la promo primaverile Aruba Hosting
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Ottieni uno sconto del 60% sui piani Aruba Hosting con WordPress: si parte da 4,80 euro per il primo anno, anziché 11,90.

Maxi promo Aruba Hosting per chi vuole lanciare il proprio sito web con WordPress: fino al 29 aprile, grazie alla promozione di primavera, puoi attivare un piano Hosting WordPress a partire da soli 4,80 euro + IVA per il primo anno, invece di 11,90 euro. Uno sconto del 60% che puoi attivare grazie al codice promo: ecco tutti i dettagli.

Approfitta degli sconti fino al 60%

Come funziona la promo di primavera Aruba Hosting

WordPress, il CMS open source più diffuso al mondo, permette di realizzare siti vetrina, blog o e-commerce con semplicità. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale integrata, anche se non hai competenze tecniche puoi creare un progetto online in pochi passaggi.

Puoi scegliere diversi piani: c’è quello con gestione autonoma del sito web, oppure quello con hosting WordPress già installato e ottimizzato. Il tutto a un prezzo minimo: si parte da soli 4,80 euro per il primo anno, basta inserire il codice promo “PRIMAVERA26” al checkout.

Promo di primavera Aruba Hosting

WordPress resta una delle scelte migliori per sviluppare progetti online: la piattaforma offre migliaia di temi e plugin per personalizzare tutto, oltre a una struttura già ottimizzata per i motori di ricerca. Dal punto di vista pratico, Aruba include anche supporto clienti sempre attivo 24/7, più servizi extra come: registrazione dominio, email IMAP con antivirus e antispam, spazio web illimitato con backup incluso, certificato SSL DV preinstallato e HTTP/2, HTTP/3, CDN e HiSpeed Cache.

Inserisci il codice “PRIMAVERA26” al checkout entro il 29 aprile per approfittare delle offerte di primavera Aruba Hosting: piani WordPress a partire da 4,80 euro per il primo anno, scontati del 60%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
14 apr 2026
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