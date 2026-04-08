 Lancia un sito web con Hostinger: da 11,99 a soli 2,99€ con dominio incluso
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Lancia un sito web con Hostinger: da 11,99 a soli 2,99€ con dominio incluso

Nuova promozione Hostinger, che ti permette di sottoscrivere il piano Premium con uno sconto del 75% e accedere così a decine di strumenti.
Lancia un sito web con Hostinger: da 11,99 a soli 2,99€ con dominio incluso
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Nuova promozione Hostinger, che ti permette di sottoscrivere il piano Premium con uno sconto del 75% e accedere così a decine di strumenti.

Lanciare un sito web oggi non richiede più grandi investimenti né competenze tecniche particolari. Spesso basta un’idea, un buon piano hosting e sei pronto per partire. Con la promozione Hostinger, hai tutto ciò che ti serve a un prezzo pressoché irrisorio: soltanto 2,99 euro al mese. L’offerta include alcuni servizi essenziali per partire subito (come dominio gratuito e certificati SSL) e strumenti basati su Intelligenza Artificiale che ti aiuteranno a creare il tuo sito web.

Scopri l’offerta Hostinger e confronta i piani

Tutti i servizi inclusi per creare un sito completo

Da 11,99 euro a soli 2,99 euro al mese: uno sconto del 75% per il piano Premium di Hostinger, che include due mesi gratuiti e tutti gli strumenti per iniziare. Ad esempio: certificati SSL illimitati, backup e aggiornamenti automatici, template progettati professionalmente, indirizzi e-mail dedicati e traffico web illimitato.

Discorso a parte per il dominio, che è incluso gratuitamente per un anno. Se invece preferisci un dominio .com, la registrazione è in promozione a soltanto 1 centesimo per il primo anno. Tra gli altri strumenti inclusi segnaliamo quelli basati su Intelligenza Artificiale, che ti permettono di trasformare le tue idee in progetti concreti.

Attiva ora e crea il tuo sito web con Hostinger

Basta descrivere il progetto che desideri realizzare e il sistema genera automaticamente la struttura del sito. Non è necessario avere particolari competenze tecniche. Con l’editor drag&drop, puoi sempre personalizzare in qualsiasi momento l’aspetto del tuo sito web per renderlo più affine ai tuoi gusti e alla tua attività.

Hostinger fornisce inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, assistenza in italiano 24 ore su 24 e possibilità di annullare in qualsiasi momento. Abbonati a partire da 2,99 euro al mese, grazie alla promozione che ti permette di ottenere uno sconto immediato del 75% se sei un nuovo utente. L’iniziativa è disponibile soltanto a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 apr 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
8 apr 2026
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