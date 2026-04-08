Lancia un sito web con Hostinger: da 11,99 a soli 2,99€ con dominio incluso

Lanciare un sito web oggi non richiede più grandi investimenti né competenze tecniche particolari. Spesso basta un’idea, un buon piano hosting e sei pronto per partire. Con la promozione Hostinger, hai tutto ciò che ti serve a un prezzo pressoché irrisorio: soltanto 2,99 euro al mese. L’offerta include alcuni servizi essenziali per partire subito (come dominio gratuito e certificati SSL) e strumenti basati su Intelligenza Artificiale che ti aiuteranno a creare il tuo sito web.

Tutti i servizi inclusi per creare un sito completo

Da 11,99 euro a soli 2,99 euro al mese: uno sconto del 75% per il piano Premium di Hostinger, che include due mesi gratuiti e tutti gli strumenti per iniziare. Ad esempio: certificati SSL illimitati, backup e aggiornamenti automatici, template progettati professionalmente, indirizzi e-mail dedicati e traffico web illimitato.

Discorso a parte per il dominio, che è incluso gratuitamente per un anno. Se invece preferisci un dominio .com, la registrazione è in promozione a soltanto 1 centesimo per il primo anno. Tra gli altri strumenti inclusi segnaliamo quelli basati su Intelligenza Artificiale, che ti permettono di trasformare le tue idee in progetti concreti.

Basta descrivere il progetto che desideri realizzare e il sistema genera automaticamente la struttura del sito. Non è necessario avere particolari competenze tecniche. Con l’editor drag&drop, puoi sempre personalizzare in qualsiasi momento l’aspetto del tuo sito web per renderlo più affine ai tuoi gusti e alla tua attività.

Hostinger fornisce inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, assistenza in italiano 24 ore su 24 e possibilità di annullare in qualsiasi momento. Abbonati a partire da 2,99 euro al mese, grazie alla promozione che ti permette di ottenere uno sconto immediato del 75% se sei un nuovo utente. L’iniziativa è disponibile soltanto a tempo limitato.