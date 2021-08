Lancia Ypsilon, su due ruote è un monopattino elettrico

Il recente rilancio della Lancia Ypsilon è stato accompagnato da un esercizio di stile con la progettazione di un simpatico monopattino griffato dalla casa di produzione italiana. Oggi quello stesso monopattino elettrico incontra uno sconto improvviso del 33% che consente di risparmiare 100 euro in un click per portarsi a casa il monopattino a soli 199 euro.

Il monopattino ha ruote da 8 pollici, è sviluppato in alluminio e dispone di un doppio freno elettronico. Consente di procedere a tre velocità opzionali: 6, 15 o 25 Km/h. La propulsione è erogata da un motore da 250W, dunque ogni aspetto tecnico rispetta fedelmente le prescrizioni normative in termini di velocità e di forza erogata.

La capiente batteria è in grado di offrire un'autonomia che arriva fino a 25Km di percorrenza. Il peso complessivo è pari a 13Kg e il manubrio (regolabile in altezza) può essere ripiegato sulla base per un trasporto più facile con minor ingombro. Il tutto impreziosito dai toni pastello e dal premiato design “Ypsilon” a soli 199 euro in tutto.