Landriano, il centro logistico più grande l'Italia

Con una scelta (forse non casuale?) sicuramente curiosa, proprio nel giorno in cui termina il Prime Day di Amazon si è tenuta a Landriano (Pavia) l'inaugurazione del più grande polo logistico in Italia per l'e-commerce ed i Corriere Espresso. La firma è quella di Poste Italiane, che appone il proprio marchio ad un centro da 80 mila metri quadri si superficie con la possibilità di smistare fino a 300 mila pacchi al giorno.

Landriano, il nuovo hub logistico di Poste Italiane

Uno snodo, insomma, destinato a segnare profondamente gli equilibri dei flussi della logistica nazionale.

“La distribuzione capillare sul territorio di tanti uffici postali, che appariva una diseconomia, è diventata invece un vantaggio competitivo nella distribuzione dei pacchi, che rappresenta un elemento di successo“: Poste Italiane non solo festeggia l'inaugurazione, ma celebra il suo significato nel contesto di una rete decentralizzata estremamente capillare, che ora potrà giocare in sinergia con Landriano per una distribuzione quanto più rapida ed efficiente dei pacchi.

Il ministro Giorgetti, in parallelo, ricorda però come a queste ambizioni debba far fronte anche un carico di responsabilità: si tratta del necessario rispetto nei confronti dei lavoratori, elemento essenziale di questa catena e troppo spesso anello fragile del sistema.