 L'anello smart che analizza la SALUTE: Amazfit Helio a partire da 77€
Amazfit Helio Ring è l'anello che rende il tuo dito smart: lo indossi e sai cosa accade dentro al tuo corpo, ora in sconto su Amazon.
Amazfit Helio Ring è l'anello che rende il tuo dito smart: lo indossi e sai cosa accade dentro al tuo corpo, ora in sconto su Amazon.

Indossare uno smartwatch non fa al caso tuo? Non ti preoccupare, non devi rinunciare al tracciamento del movimento e della salute. Se tra tutti gli accessori, gli anelli sono gli unici che non ti danno fastidio nel quotidiano, opta per Amazfit Helio Ring. Questo è un prodotto di ultima generazione, super intelligente e perfetto sia per lui che per lei. Attualmente è in offerta su Amazon con uno sconto che arriva fino al 54%, mettilo in carrello a partire da 77,90 euro subito. 

Amazfit Helio Ring è l’innovazione. Un gioiello che diventa anche intelligente per offrirti dati vari senza fare niente. Ti basta indossarlo su una delle dita della mano per metterlo subito alla prova. I suoi punti vincenti sono diversi ma, senza ombra di dubbio, c’è un fattore da tenere in mente: per accedere alle varie misurazioni e statistiche, l’app non richiede un abbonamento mensile (rispetto a modelli più blasonati che ti obbligano a una sottoscrizione). Ha un design elegante e semplice che lo rende perfetto da indossare tutti i giorni. È molto leggero (appena 3,75 grammi) e non teme alcun tipo di incognita, considerato che è realizzato in lega di titanio ed è certificato IP68. Dunque è impermeabile fino a 10 ATM per indossarlo quando lavi le mani, nuoti, fai la doccia e così via!

All’interno sono situati tutti i sensori più importanti, capaci di registrare le variazioni che avvengono nel tuo corpo. Mentre tu vivi la tua quotidianità, il Ring analizza il battito cardiaco, il sonno, la saturazione, i livelli di stress e tanto altro ancora. Per gli allenamenti, invece, ci sono indicatori atti a misurare le prestazioni. Quando vuoi consultare qualche dato, apri l’app e trova il tuo diario di bordo con tutte le informazioni del caso. In confezione ti viene data la sua basetta di ricarica con cui farlo tornare al 100% e avere 4 giorni di autonomia ogni singola volta.

Collegati ora su Amazon per comprare subito il tuo Amazfit Helio Ring a partire da 77,90 euro con sconto del 54%. 

Pubblicato il 18 dic 2025

18 dic 2025
