L'annoso problema del portachiavi ha una soluzione

L'eterno problema del portachiavi potrebbe avere una soluzione semplice, da 10,99 euro e con tutti i colori che preferisci. L'impossibile problema di ordinare le chiavi e averle sempre a disposizione è facilmente risolvibile e potresti dimenticarlo con un click.

Scegli spessore semplicemente sostituendo la chiave e dando così un ordine compiuto alle tue chiavi, potendo ruotarle attorno al perno ed utilizzandole così alternativamente senza problemi. Una volta terminato il tutto le si riporta in posizione ed il tutto resta protetto attorno al cinturino di collegamento.

A tua scelta, per tua comodità, con configurazione libera e facilmente smontabile. Così facendo non solo metti insieme tutte le chiavi che ti servono (con tanto di moschettone esterno per la chiave dell'auto), ma organizzi il tutto con maggior precisione, silenzio e comodità. Le chiavi restano ordinate insieme e l'allineamento ne riduce anche il volume d'ingombro in tasca. Ampia la gamma cromatica delle opzioni possibili: nero, rosso, marroncino, fibra di carbonio e altri ancora.

Se poi vuoi fare il pieno di soluzioni, abbina il portachiavi con AirTag e sarai certo di aver protetto tutte le tue chiavi in un colpo solo. Problema chiavi risolto.