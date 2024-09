L'antagonista di Kindle, Kobo Libra Colour, a prezzo da favola (Amazon)

Il mondo degli ebook reader è diviso in due grandi fazioni, ai tempi di Dante probabilmente sarebbe nata un’opera in merito. Kindle o Kobo? Da quando è arrivato sul mercato il favoloso Kobo Libra Colour la bilancia sembra pendere da un lato. Se vuoi acquistare anche tu questo prodotto, lo trovi su Amazon a soli 199,90 euro con uno sconto del 13%.

Il ribasso è ottimo perché ti fa risparmiare e aggiungere un gruzzoletto al tuo portafoglio da poter spendere per la tbr infinita. In più hai un prodotto unico sul mercato che unisce tutti i vantaggi di un display e-ink a colori. Finalmente hai copertine vibranti, possibilità di disegnare, scrivere e sottolineare in modo creativo e ti godi le graphic novel senza compromessi.

Kobo Libra Colour è un prodotto che ha i suoi vantaggi. Per la lettura in digitale è un ottimo compagno dal momento che non stanca gli occhi, è ergonomico e dotato di tasti che ti fanno girare pagina sia avanti che indietro senza sforzi ed è personalizzabile. Puoi leggere in orizzontale o in verticale, modificare l’impaginatura e i margini attivando finanche la modalità automatica che regola la luce in base all’orario.

Hai a disposizione uno spazio infinito tanto quanto la sua batteria che dura settimane intere con una sola carica. Lo porti ovunque visto che puoi abbinarlo a tante cover diverse e fare sempre affidamento sulla sua impermeabilità.

Nel caso in cui tu voglia sperimentare con gli audiobook, collega un paio di cuffie o auricolari attraverso il Bluetooth e sfrutta anche questa funzione.

La Kobo Stylus 2 viene venduta separatamente ma se l’acquisti (su Amazon a soli 68 euro) hai la possibilità di usare il tuo eBook reader come un quaderno digitale.

Kobo Libra Colour: la promozione su Amazon

