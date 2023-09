L'app per Mac di Microsoft Teams potrebbe essere rilasciata a settembre

Microsoft Teams nota piattaforme di collaborazione e comunicazione apprezzata in tutto il mondo, ha lanciato una nuova versione di Microsoft Teams per gli utenti desktop Windows. Ma arriverà presto anche sulla piattaforma Mac PC con prestazioni più veloci e un layout più semplice.

Windows Teams: la nuova app per Mac

La nuova versione dell’app Teams per Mac dovrebbe offrire diversi vantaggi agli utenti, tra cui le azioni semplificate per notifiche ricerca, messaggi e canali. Un’esperienza personalizzata nelle chat di gruppo con emoji interattive. Ma soprattutto le riunioni semplificate: gli aggiornamenti all’esperienza di pre-partecipazione, alla visualizzazione della raccolta e alla condivisione dello schermo così da ottenere delle riunioni efficaci.

Microsoft ha dichiarato che l’aggiornamento prevede l’avvio dell’app e delle riunioni fino a due volte più veloce rispetto alla versione attuale. Allo stesso tempo, l’app dovrebbe utilizzare fino al 50% in meno di memoria sul Mac e fino al 70% in meno di spazio di archiviazione rispetto all’edizione attuale. Tra le importanti novità la possibilità di rimanere connessi alla nuova app Teams, anche nel caso in cui si passa da account diversi, in sostanza Microsoft annunciato una maggiore semplicità nel passare da una chat all’altra con gruppi diversi nella stessa organizzazione.

La nuova app per gli utenti desktop Windows promette di offrire un’esperienza di gestione coerente che semplifichi la distribuzione dell’app desktop Teams sui dispositivi Windows, e presto Mac, ed elimini la complessità associata all’installazione dell’utente. Gli amministratori possono ora sfruttare strumenti di gestione delle applicazioni come Microsoft Intune per semplificare la distribuzione e gli aggiornamenti delle app.

Microsoft Teams potrebbe lanciare la sua versione per Mac a ottobre 2023.