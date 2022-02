Laptop 14 pollici economico: approfitta del COUPON

Ciò che balza all’occhio fin dal primo sguardo a CHUWI GemiBook Pro è il suo design elegante e sottile. Il laptop da 14 pollici (risoluzione 2160×1440 pixel) offre caratteristiche degne di nota a un prezzo davvero accessibile, ulteriormente scontato oggi grazie a questo coupon Amazon.

CHUWI GemiBook Pro, il portatile è un’occasione

A livello di specifiche tecniche, tra i punti di forza citiamo la CPU Intel Celeron J4125 affiancata da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, slot microSD, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam con microfono integrato, altoparlanti e batteria capiente. Se desideri conoscere altri dettagli non devi far altro che consultare la descrizione completa.

Nella scheda del prodotto anche il supporto a tutte le funzionalità del sistema operativo Windows 10, preinstallato con licenza ufficiale Microsoft.

Oggi c’è la possibilità di acquistare CHUWI GemiBook Pro al prezzo finale di soli 359 euro. La disponibilità del computer portatile è immediata, così come la spedizione a domicilio gratuita per gli abbonati Prime. È l’ideale per navigare, per l’intrattenimento multimediale, per seguire le lezioni online della didattica a distanza e per le operazioni di base della produttività come l’editing dei documenti e la posta elettronica.

