Logitech MX Keys Mini: il top per la produttività al minimo storico

Se vuoi una tastiera che possa accompagnarti ovunque per qualsiasi attività e qualsiasi dispositivo, la Logitech MX Keys Mini è esattamente ciò che ti serve. Una tastiera Bluetooth pensata per offrire ai professionisti la massima flessibilità con un confort assoluto che segna oggi un nuovo minimo storico a soli 70 euro su Amazon.

Tastiera professionale Logitech MX Keys Mini: caratteristiche tecniche

La tastiera ha un profilo estremamente sottile e leggero, studiato per semplificarne il trasporto senza rinunciare alla robustezza e la solidità necessaria in ambito professionale. Il layout è completo e, soprattutto, in italiano. Decisamente comodi i tasti con profilo ribassato e superficie concava che garantiscono il massimo confort durante la digitazione. Questa, inoltre, risulta estremamente silenziosa in modo da poter lavorare senza alcuna distrazione. Ottima anche la legenda che riporta i simboli dei 3 principali sistemi operativi desktop: Windows, Mac e Linux. Non manca la retroilluminazione per lavorare anche in stanze poco illuminate o di notte, in questo caso intelligente. La tastiera, infatti, integra un sensore di luminosità che regola l’intensità dell’illuminazione in base alla luce ambientale.

Per la connessione la tastiera sfrutta un modulo Bluetooth multipoint capace di connettersi a 3 dispositivi contemporaneamente. Grazie ai tasti dedicati, potrai switchare da un dispositivo all’altro con un solo gesto. In questo modo, naturalmente, ottimizzerai i flussi di lavoro su macchine diverse. Inoltre, se associata ad un mouse MX Anywhere 3 potrai godere di funzionalità avanzate aggiuntive. Potrai, ad esempio, spostare i file da un iMac al tuo MacBook con una sola periferica. La batteria offre 10 giorni di autonomia ed è ricaricabile tramite il cavo USB Type-A to Type-C fornito in confezione. Insieme alla periferica di Logitech, infine, sono inclusi 2 mesi di Adobe Photoshop e Lightroom o 1 mese di Adobe Creative Cloud con accesso illimitato a tutte le applicazioni.

Grazie ad uno sconto di ben il 39%, la Logitech MX Keys Mini è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di 45 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.