Mini PC per lavorare: questo MOSTRO è in sconto

Cerchi un Mini PC per il lavoro? È il giorno giusto per dare uno sguardo a MinisForum UM700, un modello capace di garantire una potenza di calcolo elevata per gestire senza rallentamenti anche i software più esigenti. Gli interessati lo possono trovare in forte sconto su Amazon, con una riduzione sul prezzo di listino che supera i 150 euro.

MinisForum UM700, il Mini PC giusto per la produttività

Sono queste le specifiche tecniche e le caratteristiche che lo rendono adatto a supportare anche le sessioni di produttività più pesanti: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 256 o 512 GB (M.2 2280) per lo storage con possibilità di espansione, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, porte USB 3.1 e USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto al 4K e alle configurazioni multi-monitor (anche la USB-C funge da output video), doppio slot Ethernet, microfono e jack audio. Tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11.

Oggi c’è la possibilità di acquistare MinisForum UM700 approfittando dello sconto Amazon che propone il Mini PC al prezzo di soli 534,99 euro invece di 698,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita per tutti.

