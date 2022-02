Logitech G Pro X: le cuffie professionali scendono a 70 euro. Che BOMBA

Se vuoi giocare al massimo delle tue possibilità, non puoi accontentarti di un suono mediocre, ma soprattutto nel caso degli fps ti serve il meglio. Le Logitech G Pro X sono ciò di cui hai bisogno, cuffie sviluppate in collaborazione con gli atleti di eSport con prestazioni ai vertici della categoria, oggi al prezzo più basso mai registrato su Amazon a soli 70 euro.

Cuffie gaming Logitech G Pro X: caratteristiche tecniche

Ciò che caratterizza la soluzione di Logitech è prima di tutto il design, studiato per offrire il massimo confort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La struttura è realizzata con un mix di acciaio e alluminio che garantisce robustezza senza rinunciare alla leggerezza. Sia i padiglioni che l’archetto sono imbottiti di memory foam rivestito in pelle traspirante che fornisce l’isolamento dai rumori esterni evitando la sudorazione. Il microfono, naturalmente, è integrato e staccabile sfruttando l’avanzata tecnologia Blue Vo!ce. Logitech ha, infatti, sfruttato la qualità dei microfoni Blue, i più apprezzati da streamer e professionisti, per garantire una voce ricca e cristallina al pari di un microfono esterno.

Non mancano i comandi in-line che consentono di gestire il volume o silenziare il microfono senza interrompere l’azione di gioco. All’interno della confezione vengono forniti anche lo splitter per il collegamento al computer, dei padiglioni di ricambio in velour, ed un cavo jack da 3,5mm per collegare le cuffie ai dispositivi mobili. Si tratta di un headset estremamente versatile da poter utilizzare per qualsiasi attività, come la visione di film e serie TV o l’ascolto musicale. La tecnologia DTS Headphone X 2.0 offre una delle migliori esperienze surround 7.1 virtuale. Inoltre, dall’applicazione G-HUB avrai a disposizione un vero e proprio equalizzatore manuale. A garantire la qualità del suono ci pensano i due generosi driver al neodimio Logitech Pro-G da 50mm realizzati con materiali ibridi intrecciati per una qualità professionale.

Grazie allo sconto del 22%, le Logitech G Pro X possono essere tue a soli 69,99 euro su Amazon, minimo storico per uno degli headset più apprezzati del mercato.