Laptop Acer Aspire 1: la giusta potenza a un prezzo molto basso

Siete alla ricerca di un laptop versatile ed economico, adatto a gestire le applicazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica e navigazione) così come le attività dello Smart Working? Allora oggi potete porre il vostro interesse sull’Acer Aspire 1 A114-33-C7WB che su Amazon è in offerta al prezzo di 279 euro anziché a 369 euro come da listino. Lo sconto del 24% corrisponde a un risparmio di quasi 100 euro che non potete farvi sfuggire.

Acer Aspire 1 A114-33-C7WB: un laptop versatile ed economico

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche offerte dal portatile: display da 14 pollici con risoluzione FullHD e filtro per la luce blu, processore Intel Celeron N4500, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria interna da 128 GB eMMC per lo storage, due USB 3.2 Gen 1 e una USB 2.0, slot Ethernet, uscita video HDMI, modulo WiFi, Bluetooth 5.0, altoparlanti integrati, webcam, microfono e batteria in grado di assicurare fino a sette ore di utilizzo continuato con una ricarica. Tutto questo racchiuso in un telaio con dimensioni pari a ‎23.6 x 32.8 x 1.99 cm e un peso di appena 1.45 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in modalità S, ma facilmente aggiornabile a Windows 11 Home S. Nel prezzo di 279 euro invece di 369 euro è inclusa la spedizione rapida tramite Amazon Prime in tutta Italia. Vi è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 55,80 euro con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.