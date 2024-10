Laptop ASUS a -220€: l'offerta di Amazon su Zenbook 14

Al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon, questo laptop è il miglior affare di oggi se stai cercando il nuovo portatile da mettere sulla tua scrivania. Il modello ASUS Zenbook 14 in sconto di 220 euro rispetto al listino ufficiale è da non perdere. È basato sul sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft.

Le specifiche del laptop ASUS Zenbook 14 in offerta

Racchiuse all’interno di un telaio elegante ci sono specifiche tecniche degne di nota, di seguito riportiamo quelle più importanti. Per altre informazioni e dettagli sulle funzionalità in dotazione, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e rapporto 16:10;

processore AMD Ryzen 5 7530U e con chip grafico AMD Radeon;

8 GB di RAM LPDDR4X e SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth;

webcam 1080p con microfono, altoparlanti Harman Kardon;

tastiera con layout italiano e touchpad con ScreenPad;

porta USB 3.2 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto video, jack audio, lettore microSD e uscita HDMI 2.1;

batteria con autonomia elevata e ricarica rapida.

Il design è quello mostrato in queste immagini, con un telaio nero e un profilo sottile. Se lo ordini subito, il laptop arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa della vendita e della spedizione, senza intermediari.

Con lo sconto di 220 euro, ASUS Zenbook 14 scende al prezzo minimo storico di soli 579 euro nella configurazione descritta qui sopra. È il laptop giusto per il lavoro e non solo, anche per la navigazione, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero.