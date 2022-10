Laptop con Windows 11: errore di prezzo su Amazon? 600 euro di sconto

Non sappiamo se sia soltanto un errore di prezzo o una offerta clamorosa: sta di fatto che è entrambe le cose. Acquistando adesso su Amazon questo PC portatile con Windows 11, Intel Celeron N4020C, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB riceverai subito uno sconto di oltre 640 euro!

Tutto quello che devi fare è aggiungere il laptop al carrello e completare l’ordine per pagarlo ad un prezzo straordinariamente basso rispetto la richiesta originale. Con Amazon Prime, hai la spedizione immediata e riceverai il PC a casa tua nel giro di pochissimi giorni.

Laptop 15″ con Windows 11: la scheda tecnica di un’offerta incredibile

SGIN M15 Pro ti garantisce una configurazione potente con Windows 11 preinstallato alimentato da un processore Intel Celeron N4020C, con frequenza turbo fino a 2.8GHz, 8 GB di RAM e memoria SSD da 256 GB espandibile con schede TF fino a 512 GB. Il display ha una diagonale da 15.6 pollici con tecnologia IPS, risoluzione Full HD, con un ampio angolo di visione e colori ricchi, vivaci e brillanti.

Ampia la disponibilità di porte di comunicazione tra doppia porta USB di tipo C, una uscita HDMI, jack per cuffie o microfono, una porta USB 3.0 e slot microSD. La connettività è garantita da un WiFi veloce a doppia banda e tecnologia bluetooth 4.2. Il tutto inserito all’interno di un case sottile che pesa solo 1.63 KG, che rende questo notebook facile da portare in giro. E con la batteria da 5000mWh hai una lunga autonomia perfetta per il lavoro in mobilità.

Non perdere dunque altro tempo e assicurati il laptop SGIN M15 Pro con uno sconto di quasi 650 euro. Lo paghi adesso ad un prezzo bassissimo e lo ricevi a casa tua subito: affrettati perché, vista l’occasione, le scorte potrebbero finire in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.