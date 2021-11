Black Friday: laptop HP (Intel Core 11th, 8/512GB, W11) a -150€

Ideale per la produttività di tutti i giorni, HP Pavilion 14-dv0019nl è tra le occasioni che selezioniamo oggi dalle offerte del Black Friday Amazon da sottoporre all'attenzione dei nostri lettori: il laptop è proposto dall'e-commerce con un forte sconto di 150 euro sul prezzo di listino.

HP Pavilion 14-dv0019nl: l'occasione del Black Friday

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche si può capire quanto sia un modello adatto a gestire ogni applicativo, anche quelli più pesanti nell'ambito della produttività o per il gaming: display Micro Edge da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), cornici sottili e pannello IPS antiriflesso, processore Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione GPU Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4 (espandibili), unità SSD PCIe NVMe da 512 GB per l'archiviazione dei dati, webcam Wide Vision HD con microfono, altoparlanti stereo progettati da Bang & Olufsen, tastiera retroilluminata, Precision Touchpad, lettore microSD, WiFi, Bluetoot, porte USB 3.0 e Type-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, jack audio e batteria da 43 Wh che assicura un'autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione del prodotto.

Le dimensioni del laptop sono pari a soli 32,5×21,7×1,7 centimetri, il peso si attesta a 1,41 Kg. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale, ma è garantita la piena compatibilità per l'aggiornamento gratuito a Windows 11 come segnalato su Amazon.

Oggi hai la possibilità di acquistare il portatile Pavilion 14-dv0019nl al prezzo di 599,99 euro invece di 749,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta per il Black Friday. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita in un giorno.