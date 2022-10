Laptop HP: sconti fino a 280€ con il Prime Day

In questo Prime Day, Amazon riserva offerte molto interessanti a chi sta cercando un nuovo laptop. Passiamo qui in rassegna quattro modelli del marchio HP con specifiche tecniche in grado di soddisfare anche i più esigenti. Si arriva a 280 euro di sconto, un risparmio importante garantito dall’evento Offerte Esclusive Prime accessibile sull’e-commerce fino a mezzanotte.

Prime Day: quattro laptop HP con Windows 11 in forte sconto

Diamo uno sguardo ai notebook oggetto di queste offerte e a quelle che sono le loro caratteristiche più importanti. Si tratta di dispositivi adatti sia alla produttività sia allo studio e all’intrattenimento multimediale.

Il sistema operativo preinstallato è per tutti Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli riguardanti le specifiche tecniche invitiamo a consultare le schede dei singoli prodotti elencate qui sopra.

Chiudiamo ricordando che le Offerte Esclusive Prime di Amazon sono accessibili solo dagli abbonati Prime. Chi ancora non l’ha fatto, può attivare subito la sottoscrizione a costo zero sfruttando i 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.