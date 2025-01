Laptop HP Victus 15 con NVIDIA RTX 4050 al MINIMO STORICO

Al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, HP Victus 15 con NVIDIA RTX 4050 è l’affare di oggi su Amazon della categoria laptop. Adatto sia al gaming che alla produttività, vanta un comparto hardware di fascia alta, reattivo e pronto a soddisfare anche i più esigenti. Vediamo perché conviene non lasciarsi sfuggire il forte sconto proposto dall’e-commerce (non sappiamo fino a quando).

HP Victus 15: l’offerta di Amazon sul laptop

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con supporto garantito per la ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Diamo uno sguardo di seguito alle specifiche tecniche in dotazione a questo vero e proprio mostro di potenza. Per altre informazioni, dai un’occhiata alla scheda del portatile.

Display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz;

processore Intel Core i5-1245H e GPU integrata;

scheda video NVIDIA RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6;

16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth ed Ethernet;

webcam con microfono, altoparlanti;

porte USB-A, USB-C, jack audio, slot SD e uscita HDMI;

batteria con autonomia elevata.

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali, il forte sconto è automatico e ti permette di acquistare il laptop HP Victus 15 al prezzo finale di euro, nella configurazione appena descritta.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, ciò significa che puoi contare anche sulla consegna gratuita, gestita dalla rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.