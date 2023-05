Laptop in volo? Niente ventola impazzita con questa base 3 in 1

Sfrutta la massimo la potenza del tuo portatile senza temere danni da temperatura con la comodissima Base di Raffreddamento RGB. Non solo ti permette di evitare surriscaldamenti, ma ti fornisce anche un’illuminazione personalizzabile e allo stesso tempo funziona come stand. Un prodottino 3 in 1 di cui non fare a meno in nessun caso.

Base 3 in 1 per il tuo laptop di fiducia: niente più ventola impazzita

Se sei un gamer appassionato, sai bene quanto può essere importante mantenere il tuo computer portatile sempre fresco e al riparo dal surriscaldamento durante le sessioni di gioco più intense. La Base di Raffreddamento è uno dei migliori prodotti disponibili per quanto riguarda questo problema. Vedrai che te ne innamorerai subito, non solo per la sua utilità, ma anche per le luci RGB che la rendono perfetta per la tua postazione.

Questo dispositivo è estremamente versatile e si adatta a qualsiasi tipo di computer, quindi anche con il tuo. Infatti ha una superficie di appoggio universale, che può essere regolata e posizionata a seconda delle dimensioni del tuo dispositivo. Le 6 potenti ventole e la base in maglia metallica riescono a tenere fresco il tuo computer anche quando lavora a pieno ritmo durante i mesi più caldi. Sono completamente silenziose, non avere dubbi.

Scegli fra 3 modalità di ventilazione dal comodo display, potrai inoltre scegliere anche tra ben 8 effetti di luci per personalizzarlo come più ti piace.

Le lunette antiscivolo e i cuscinetti in silicone tengono saldo il tuo computer senza difficoltà e volendo c’è un comodo sportello retraibile per appoggiare lo smartphone. Per alimentarlo è sufficiente collegarla al computer tramite cavo USB.

