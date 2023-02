Laptop leggero e veloce per l'università? Questo Chromebook in offerta (-120€)

Un PC portatile leggero, veloce e che sia pronto per l’università e la produttività di base? Questo Chromebook sembra essere stato progettato per te: oggi su Amazon lo paghi con uno sconto di 120 euro e soprattutto puoi riceverlo subito.

Con sistema operativo Chrome OS, ti assicura sicurezza, maggiore protezione sul web, facilità di utilizzo e velocità in ogni condizione.

Il vantaggio di scegliere un Chromebook come PC portatile

Questo Chromebook HP è dotato di processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico che permette di offrirti un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti: perfetta per lavorare e studiare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, con la tecnologia di ricarica rapida arrivi al 50% in soli 45 minuti.

Lo schermo è di tipo IPS con diagonale da 14 pollici, risoluzione Full HD, tecnologia antiriflesso e 250 nits di luminosità. La scocca, leggera ed elegante, include porte USB di tipo C, USB 3.0, jack audio per cuffie e microfono per un peso complessivo di 1.46 chilogrammi.

Punto di forza è Chrome OS, il sistema operativo di Google che si aggiorna automaticamente nel tempo, si avvia in pochi secondi e ti permette di accedere rapidamente a tutti i servizi e ai tuoi dati ovunque ti trovi. E con l’antivirus integrato non temi per la sicurezza.

Lo sconto è molto interessante: risparmi 120 euro sul prezzo ufficiale e lo ricevi subito. Approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.