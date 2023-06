Laptop Lenovo IdeaPad 3: versione con Intel i3 e 8/512GB a 250€ in meno

È ormai abbastanza noto che ci sono diverse varianti del laptop Lenovo IdeaPad 3 che regolarmente vengono proposte in promozione su diversi negozi online. Tuttavia, oggi desideriamo concentrarci su una particolare versione che si distingue per un significativo calo di prezzo che va oltre la normale periodicità delle offerte, posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato. Stiamo parlando della versione dotata del processore Intel Core i3-1115G4, 8GB di RAM e un’ampia memoria di archiviazione SSD da 512GB, la quale su Amazon è scontata del 40%, passando da 629 euro a soli 379 euro. Questa eccezionale riduzione di prezzo comporta un risparmio considerevole di ben 250 euro.

Laptop Lenovo IdeaPad 3: caratteristiche principali

La versione in questione presenta un display da 15.6″ FullHD IPS con risoluzione 1920×1080, luminosità massima di 250 nits e anti-glare. Il processore è un Intel Core i3-1115G4 con cui potrete ottenere delle buone prestazioni su un notebook sottile e leggero. La memoria di storage è da 512GB garantita da un SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe espandibili fino a 1TB per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e sicurezza. La RAM, invece, è da 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) espandibili fino a 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200.

Per quanto riguarda la scheda grafica integrata, invece, stiamo parlando di una scheda Intel UHD Graphics mentre il sistema operativo è Windows 10 Home facilmente aggiornabile a Windows 11. Tra le altre caratteristiche spiccano il riconoscimento facciale con Windows Hello, il sensore di impronte digitali e un peso di appena 1,3 Kg. Acquistate, quindi, immediatamente il vostro nuovo Lenovo ideaPad 3 su Amazon a soli 379 euro invece di 629 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime considerando anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

