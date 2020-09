Il laptop Lenovo V15 a 349,90 euro su eBay

Economico e versatile, con uno schermo ampio che rende semplice la gestione di più applicazioni e finestre in contemporanea, Lenovo V15 è un laptop adatto per caratteristiche sia alla produttività sia allo studio o alla comunicazione da remoto. Oggi è tra le proposte della categoria Elettronica su eBay al prezzo di 349,90 euro.

Lenovo V15, un laptop a prezzo interessante

Queste le specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore dual core Intel Core i3-8130U, chip grafico grafico Intel UHD Graphics 620, 4 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe 3.0 da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth 4.2, altoparlanti stereo con supporto Dolby Audio, porte USB 2.0 e 3.1, uscita video HDMI, jack da 3,5 mm per cuffie e microfono, lettore 4-in-1 per le schede di memoria e batteria da 35 Wh. Il telaio è in policarbonato con dimensioni pari a 62251×20 mm e un peso che si attesta a 1,85 Kg.

Da precisare che il portatile viene fornito senza sistema operativo: è dunque necessario essere già in possesso di una licenza o acquistarne una separatamente. Tutto questo per oggi al prezzo di 349,90 euro con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è testimoniata dagli oltre 60.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay.