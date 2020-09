La stampante HP DeskJet 3764 in offerta a € 49,99

Compatta e versatile: HP DeskJet 3764 fa della sua natura multifunzionale uno dei punti di forza, potendo fungere all’occorrenza da stampante, scanner e fotocopiatrice. Oggi è offerta in sconto sullo store online di Unieuro al prezzo di 49,99 euro senza alcuna spesa aggiuntiva per la spedizione a domicilio.

HP DeskJet 3764 in sconto sullo store Unieuro

È l’ideale per chi lavora da casa in modalità smart working e per i piccoli uffici che gestiscono qualche centinaio di stampe al mese. Dal punto di vista delle prestazioni si arriva a 8 ppm in bianco e nero e a 5 ppm a colori con una qualità pari a 1200×1200 dpi. Tra le altre caratteristiche si segnalano il display LCD e il supporto al WiFi per gestire l’invio dei documenti senza ricorrere all’utilizzo dei cavi, anche da dispositivi mobile. L’unità scanner arriva invece a 600 dpi in fase di acquisizione.

Tutto questo in dimensioni pari a 403x177x141 mm e con un peso che si attesta a 2,33 Kg. Come scritto in apertura, l’offerta di oggi per la HP DeskJet 3764 in sconto del 16% sul prezzo di listino include le spese di spedizione con consegna rapida.