Laptop LincPlus P2 con SoC Intel e display FHD a soli 246€

Siete alla ricerca di un buon laptop ma non volete spendere grosse cifre? Con caratteristiche adatte sia alla didattica a distanza sia a gestire le operazioni base della produttività (email, documenti, navigazione, comunicazione), LincPlus P2 è un computer portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo: oggi è acquistabile in offerta lampo a meno di 250 euro su Amazon, ma solo per poche ore.

LincPlus P2: CPU Intel e Windows 10, laptop in offerta lampo

Il LincPlus P2 è dotato di una porta USB Type-C con funzionalità complete. Il design “any-way-up” consente il trasferimento reversibile dei dati e la ricarica, rendendo le connessioni semplici e veloci. Presente poi un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC per lo storage (con possibilità di espansione tramite SSD), WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, slot per schede microSD, jack audio da 3,5 mm, webcam con microfono integrato, altoparlanti, uscita video mini-HDMI e batteria da 38 Wh. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

Il laptop LincPlus è più sottile e leggero che mai: pesa solo 1,3 kg e ha uno spessore sorprendente di 0,3 pollici. Tutto questo al prezzo di soli 246,49 euro invece di offerta lampo a meno di 289,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.