Laptop MSI Prestige 15: altissima qualità a 500€ in meno

Ci sono notebook che andrebbero presi immediatamente indipendentemente dal prezzo, ma se poi quest’ultimo cala grazie a qualche interessante promozione allora l’acquisto diventa obbligatorio. Tra questi spicca il Prestige 15 di MSI dotato di un’eleganza senza eguali e di un hardware di altissima qualità. Il prezzo di listino potrebbe essere proibitivo a molti, ma oggi scende di ben 500 euro grazie allo sconto del 28% di Amazon. Può essere anche pagato in comode rate a tasso zero e le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Laptop MSI Prestige 15: altissima qualità tecnica

Il laptop di MSI è dotato di monitor da 15″ FHD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con cui gli utenti possono godere delle massime prestazioni per, alimentate dall’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. Inoltre, l’SSD PCIe 4.0 da ben 1TB migliora l’efficienza del lavoro quotidiano, offrendo anche una migliore affidabilità e integrità del sistema per prestazioni superiori.

Il cuore pulsante di questa versione è il fantastico e potentissimo processore Intel I7-1280P 14 Core che insieme a ben 16GB di RAM DDR4 coordinano e gestiscono efficacemente tutte le prestazioni del PC. Ottima l’autonomia e velocissima la ricarica grazie a due porte Thunderbolt 4 che permettono anche di trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche. Connettività di alto livello anche grazie al Wi-Fi 6E.

Per un’esperienza moderna, il Prestige 15 di MSI ha Windows Hello, che consente di accedere al laptop tramite riconoscimento facciale o impronta digitale, permettendo di accedere al laptop fino a 3 volte più velocemente e in modo più sicuro rispetto alla password. In definitiva, se siete alla ricerca di un laptop potente, elegante e affidabile, il Prestige 15 di MSI è la scelta perfetta per voi. Il prezzo finale resta comunque alto, ma almeno potete godere di ben 500 euro di risparmio. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

