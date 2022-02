Laptop piccolo ed economico: approfitta del COUPON

Le sue dimensioni compatte (27,7×18,9×1,7 cm) e il peso contenuto (910 g) lo rendono perfetto per la mobilità, ma le caratteristiche integrate permettono di utilizzarlo anche a casa per la didattica a distanza o la produttività di base in smart working. Stiamo parlando di CHUWI HeroBook Air, un laptop oggi protagonista su Amazon con un coupon sconto dal valore di 50 euro.

CHUWI HeroBook Air, non lasciarti sfuggire l’offerta

Queste le specifiche tecniche del portatile: display HD da 11,6 pollici, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati, slot USB 3.0 e 2.0, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, lettore microSD, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e buona autonomia. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft e garanzia di ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro, così come le patch di sicurezza.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul laptop CHUWI HeroBook Air al prezzo finale di soli 209 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in 24 ore gestita dalla logistica Amazon. Se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.

