Laptop TECLAST F16 Plus con 12/512GB a soli 239€ (DOPPIA PROMOZIONE AMAZON)

Siete alla ricerca di un laptop potente, leggero e oggi incredibilmente economico? Allora dovreste andare immediatamente su Amazon e acquistare lo splendido TECLAST F16 Plus a soli 239,99 euro grazie a doppio sconto. Al prezzo consigliato di 389,99 euro è applicato uno sconto del 26% e a questo potete aggiungere un ulteriore sconto di 50 euro tramite il relativo coupon. Il prezzo finale è il più basso mai raggiunto da questo prodotto!

TECLAST F16 Plus: caratteristiche principali

Il laptop è dotato di processore Intel Gemini Lake N4120 di ottava generazione, con 4 core e 4 thread che raggiungono fino a 2,80GHz. Questo si traduce in prestazioni per operazioni base eccezionali con un consumo energetico ultra basso. Con 12GB di RAM LPDDR4 e un veloce SSD da 512GB, avrete anche spazio sufficiente per gestire tutte le attività quotidiane. Inoltre, supporta l’espansione di memoria con scheda TF di massimo 1TB e la sostituzione e l’aggiornamento dell’SSD, offrendo flessibilità e praticità.

Il TECLAST F16 Plus vi arriverà con Windows 11 Pro preinstallato, garantendo un’esperienza utente intuitiva e compatibilità con una vasta gamma di software, dai programmi di produttività ai giochi. La tastiera retroilluminata offre una regolazione a 3 intensità, fornendo una maggiore protezione per gli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Il corpo ultrasottile di appena 16 millimetri con un peso di soli 1,68 Kg lo rende estremamente leggero e portatile, perfetto per essere portato ovunque.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD offre un’esperienza visiva eccezionale e per quanto riguarda la connettività è presente il Wi-Fi dual-band 2,4GHz/5GHz, Bluetooth 4.2, Mini-HDMI, Type-C, e 2 porte USB 3.0, garantendo una trasmissione wireless ad alta velocità e una connessione stabile per tutte le tue esigenze di connettività. Da non sottovalutare la batteria da 50000mWh che offre circa 10 ore di durata.

Cosa state aspettando? Non perdete questa incredibile opportunità e portatevi a casa questo splendido laptop a soli 239,99 euro. Non dimenticate di selezionare l’apposito coupon sconto di 50 euro prima di mettere il prodotto nel carrello. Inoltre con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, mentre con Cofidis potreste anche pagarlo in comode rate a tasso zero.