Laptop Teclast (Windows 11) al prezzo più basso di sempre

Dal design curato e con un comparto hardware all’altezza delle aspettative, Teclast F15 Plus 2 è la scelta giusta per chi cerca un nuovo laptop senza voler spendere molto. Oggi merita di essere segnalato nuovamente su queste pagine in quanto disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon.

Teclast F15 Plus 2 è l’affare di oggi su Amazon

È un computer portatile adatto a navigazione, intrattenimento multimediale, studio e produttività di base. Vediamo quali sono le sue specifiche tecniche e le più importanti caratteristiche integrate: display con ampia diagonale da 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) per poter gestire in modo ottimale ogni applicazione sul desktop, processore Intel Celeron N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono integrato, altoparlanti, tastiera full size, touchpad di grandi dimensioni e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Nella scheda del prodotto è scritto chiaramente della possibilità di scaricare fin da subito l’aggiornamento al nuovo Windows 11, senza alcuna spesa aggiuntiva. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli update e di tutte le patch per la sicurezza. Si può così esser certi di mantenere sempre al sicuro i dati e di poter accedere a tutte le funzionalità della piattaforma.

Se l’idea di poter allungare le mani su Teclast F15 Plus 2 ti stuzzica, oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 309,99 euro invece di 419,99 euro come da listino. Allo sconto applicato in automatico da Amazon si aggiunge un coupon da attivare in un click. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

