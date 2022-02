Portatile Teclast: l'occasione di oggi su Amazon

Torniamo oggi a segnalare l’offerta di Amazon su Teclast F15S: in questo momento il laptop si trova a un prezzo addirittura inferiore rispetto a quello delle precedenti promozioni. Un modello con schermo Full HD da 15,6 pollici che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. È l’ideale per smart working e didattica a distanza.

Teclast F15S: il portatile è in forte sconto

Per meglio comprendere cosa rende il portatile adatto a studio, intrattenimento, navigazione e produttività (editing documenti, comunicazione, posta elettronica ecc.) diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche. Il processore Intel Celeron N4020 è affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 500 per l’elaborazione del comparto grafico, da 6 GB di RAM da un’unità SSD con capienza 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile). A questo si aggiungono uno slot microSD i moduli Bluetooth 4.2 e WiFi dual band per la connettività, due porte USB 3.0, l’uscita mini-HDMI per i monitor esterni, una webcam con microfono, gli altoparlanti, il jack audio e una grande autonomia grazie alla batteria da 38.000 mWh che assicura fino a sette ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft e garanzia di ricezione di tutti gli update nonché delle patch di sicurezza. In questo modo si potrà contare su un laptop sempre protetto e con accesso a ogni funzionalità della piattaforma. Nessun compromesso nemmeno sul design, con un profilo molto sottile, un telaio realizzato in metallo molto resistente, una tastiera fisica full size e un grande touchpad per rendere semplice eseguire ogni operazione.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Teclast F15S approfittando del forte sconto Amazon che abbatte la spesa a soli 288,99 euro (-51 euro sul listino). La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.