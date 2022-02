Tablet-laptop CHUWI (Windows 10) al PREZZO MINIMO

Non chiamatelo tablet: CHUWI UBook X è molto di più. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine in quanto proposto al prezzo minimo storico su Amazon. La tastiera che lo trasforma in un piccolo laptop è in dotazione, senza alcuna spesa aggiuntiva. Si tratta di un dispositivo consigliato anche per il lavoro, in ufficio, a casa o in movimento.

CHUWI UBook X: non chiamatelo tablet (sconto)

Diamo uno sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche e le caratteristiche incluse, adatte a supportare l’utente nella produttività quotidiana (editing documenti, comunicazione, posta elettronica ecc.): display da 12 pollici con pannello IPS e risoluzione 2160×1440 pixel, processore Intel Gemini Lake N4120, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, porte USB 3.0 Type.A e Type-C, uscita video micro-HDMI per la connessione a un monitor esterno (fino a 4K), jack audio da 3,5 mm, slot microSD e batteria capiente da 38 Wh per un’ottima autonomia.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la possibilità di ricevere in modo puntuale tutti gli aggiornamenti e le patch di sicurezza.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con uno spessore di soli 9 mm e uno stand inclinabile integrato nella parte posteriore dello schermo, così da assicurare un’ergonomia senza compromessi anche durante le più lunghe sessioni di utilizzo. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare CHUWI UBook X con tastiera inclusa al prezzo finale di 364,65 euro invece di 429,00 euro come da listino, approfittando dell’offerta Amazon che lo rende disponibile al prezzo minimo storico. Un’ottima occasione per chi desidera un device versatile e multifunzionale, da portare sempre con sé. A tutto questo si aggiunge la spedizione gratuita a domicilio con disponibilità immediata.

