Non crederai al prezzo scontato di questo Mini PC

Lo metti sulla scrivania e te ne scordi. Oppure lo agganci al retro dello schermo così da farlo scomparire alla vista. Eppure, il Mini PC è sempre lì, pronto per lo studio, la produttività quotidiana, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine il modello BMAX MaxMini B2, in quanto protagonista di un forte sconto su Amazon grazie a un coupon.

BMAX MaxMini B2: un Mini PC in forte sconto

Vediamo cosa lo rende adatto anche allo smart working, con un’occhiata al comparto hardware. Tra le specifiche tecniche sono presenti il processore Intel Atom x7-E3950 affiancato dalla GPU ‎Intel HD Graphics 505, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile). Dispone di due uscite HDMI con supporto al 4K per la connessione simultanea a più monitor. Non mancano poi WiFi dual band, Bluetooth 4.2, uno slot Etnernet, porte USB 2.0 e 3.0, il jack audio per gli altoparlanti e il lettore microSD. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. L’utente può così contare sulla certezza di ricevere in modo puntuale aggiornamenti e patch di sicurezza, tenendo al sicuro i propri dati e garantendosi l’accesso a ogni funzionalità della piattaforma. Come si legge nella scheda del prodotto, le dimensioni sono davvero contenute: 125x112x44 millimetri. A livello di design, è presente una ventola che si occupa in modo efficiente e silenzioso della dissipazione del calore generato durante l’utilizzo.

In questo momento hai la possibilità di acquistare BMAX MaxMini B2 al prezzo finale di 164,99 euro, approfittando del coupon Amazon che abbatte la spesa. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania. Non abbiamo modo di sapere fin quando durerà l’offerta, gli interessati non perdano tempo.

