Cercando un laptop versatile da destinare a lavoro, studio o intrattenimento ci si può perdere nella marea di proposte che giungono dal mercato. Se l'intento è quello di non spendere molto, allungando però al tempo stesso le mani su un modello di tutto rispetto, è possibile dare uno sguardo a questi due prodotti oggi in sconto di 60 euro su Amazon.

BMAX X15 e Teclast F7 Plus 2: laptop in offerta

Il primo risponde al nome di BMAX X15 e queste sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage, WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.0, jack audio da 3,5 millimetri, uscita video mini-HDMI e batteria da 38 Wh. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Allo stesso identico prezzo, sempre in sconto di 60 euro, c'è oggi anche il modello Teclast F7 Plus 2: le caratteristiche sono del tutto simili, ma consigliato a chi desidera un formato più compatto, avendo il display una diagonale inferiore pari a 14,1 pollici. Si scelga l'uno o l'altro modello in base al proprio gusto personale e alle proprie esigenze.

