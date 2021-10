Corso di introduzione a Sketch: pacchetto da 7 corsi Domestika Basics in offerta al 70%

Impara da zero a disegnare siti web e app con Sketch, il software leader del settore per la progettazione di UI (Interfaccia Utente). Il pacchetto da ben sette corsi di Domestika Basics è in offerta ancora per poche ore al prezzo di 11,90 euro, con uno sconto del 70%.

Samuel Hermoso, designer UX/UI, ti accompagnerà passo dopo passo nel mondo dell'UI design per insegnarti a padroneggiare da zero Sketch, il programma più utilizzato dai professionisti per progettare interfacce reattive in modo semplice ed efficiente. Il metodo si sviluppa attraverso una serie di esercizi, al termine dei quali sarai in grado di dare vita a qualsiasi interfaccia per tutti i tuoi progetti, siti web o applicazioni. Le prime lezioni ruotano attorno ai gesti base: come installare i programma, l'interfaccia, gli strumenti di base e le sue caratteristiche principali.

I passi successivi riguardano lo sviluppo vero e proprio del progetto, sia dal punto di vista grafico (bordi, colori, ombre ed effetti, vettori, pixel e icone) che organizzativo (livelli, schermate e layout), entrando anche nel processo di progettazione di un testo accattivante visivamente e coerente linguisticamente. Dopo aver appreso tutte queste nozioni, l'obiettivo finale è quello di realizzare un prototipo navigabile con le pagine create da te.

Il pacchetto Domestika Basics è composto da sette corsi, per un totale complessivo di 83 lezioni, ed è in offerta ancora per poche ore al prezzo di 11,90 euro, ovvero il 70% di sconto. I corsi sono adatti sia per principianti che non hanno esperienza nel settore, che a professionisti che vogliono migliorare le proprie capacità. Requisiti fondamentali sono un computer con macOS Mojave (o versioni successive) e l'ultima versione del software Sketch.