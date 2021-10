HP Pavilion x360 14 (Intel Core 11th): SCONTO 100€

Potente, versatile, elegante: questi i tre aggettivi che meglio descrivono HP Pavilion X360 14, un laptop convertibile pronto per Windows 11 oggi proposto da Amazon con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino. L'occasione perfetta se stai cercando un portatile da destinare a lavoro, studio o intrattenimento.

Il laptop convertibile HP Pavilion X360 14 in SUPER SCONTO

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD e supporto all'utilizzo del pennino, processore Intel Core i3-1115G4 di undicesima generazione con GPU integrata, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, webcam Wide Vision HD con microfono per videochiamate e riunioni, altoparlanti Band & Olufsen, slot per SD e microSD, lettore di impronte digitali, WiFi, Bluetooth, porte USB (inclusa USB-C), tastiera retroilluminata e tecnologia Fast Charge per la ricarica rapida della batteria. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

A caratterizzarne il design la cerniera con rotazione a 360 gradi che all'occorrenza permette di utilizzare HP Pavilion x360 14 come un grande tablet. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 599,99 euro invece di 699,99 euro come da listino. La consegna è immediata con spedizione gratuita gestita da Amazon.

Restando in casa HP, altri portatili in offerta in questo momenti sono HP 14s-fq0002s (-10%), HP Pavilion 14-dv0019n (-13%) e HP Spectre X360 15-eb1000sl (-6%).