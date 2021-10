Domestika, in offerta a 16,90€ il corso per creare il proprio negozio online con WordPress

Impara a creare ed impostare un negozio online utilizzando due software completamente gratuiti: WordPress e WooCommerce. Il corso Domestika è scontato del 58% al prezzo di 16,90 euro invece di 39,90. Joan Boluda, consulente strategico per il marketing online, insegnerà come creare e configurare il proprio negozio online in poche ore e senza alcun investimento.

Le prime lezioni si concentreranno sulle principali caratteristiche e punti di forza di WooCommerce, un plugin di WordPress che permette di dare vita al proprio e-commerce in modo semplice e veloce. Successivamente si affronterà l'argomento tasse, spese di spedizione e modalità di pagamento dei prodotti esposti, che possono essere sia fisici (creazioni personali, illustrazioni, poster o altro) che virtuali (ovvero prodotti virtuali che non richiedono spedizione). Dopo aver dato forma e struttura al nostro negozio online, classificando i prodotti in categorie e tag, il corso si concluderà spiegando come gestire gli ordini, configurare coupon promozionali e creare rapporti sui risultati, per valutare l'efficacia del nostro lavoro.

Il corso è rivolto principalmente ad imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un'idea imprenditoriale e che vogliano vendere il frutto del proprio lavoro online, nonché ai commercianti che possiedono già un negozio fisico e vogliono rivolgersi al mondo del web per ampliare la propria clientela. Un dominio di base, ovviamente, è essenziale per iniziare a creare il proprio negozio. Il corso è composto da 21 lezioni (3 ore e 52 minuti complessivi) ed è in offerta al 58% di sconto, al prezzo finale di 16,90 euro.