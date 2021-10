Panda Antivirus Dome: sconti del 50% per Windows

In un questo periodo la popolarità di ransomware e malware d’ogni sorta è alle stelle tra gli hacker, sempre pronti a sferrare offensive letali ai dispositivi di aziende e cittadini privati in cerca di fortuna, di conseguenza una certa attenzione va posta sulla sicurezza dei computer Windows. Tra le soluzioni ideali troviamo Panda Antivirus, software per la protezione di PC desktop e laptop consigliato da moltissimi esperti.

Panda Antivirus per Windows: informazioni tecniche

Panda Antivirus, il software antivirus sviluppato dall'omonima società di sicurezza offre una vasta gamma di soluzioni per la sicurezza del proprio computer, disponibili in pacchetti diversi attualmente tutti in promozione. L’antivirus Dome per Windows nello specifico si propone in quattro piani differenti:

Panda Dome Essential : offre protezione da ogni tipo di minaccia in tempo reale, scansionando i dispositivi su cui è installato per proteggerli sempre da possibili offensive. Particolare focus è sulla sicurezza dei dati bancari da frodi e sulla protezione del banking online. C'è anche un servizio VPN gratuito con limite di utilizzo fissato a 150MB di dati al giorno.

: offre protezione da ogni tipo di minaccia in tempo reale, scansionando i dispositivi su cui è installato per proteggerli sempre da possibili offensive. Particolare focus è sulla sicurezza dei dati bancari da frodi e sulla protezione del banking online. C'è anche un servizio VPN gratuito con limite di utilizzo fissato a 150MB di dati al giorno. Panda Dome Advanced: come il pacchetto precedente, offre protezione da una lunga lista di minacce anche di tipo avanzato, grazie all’accesso a un database di malware più completo. Anche in questo caso, il software fa del suo meglio per proteggere acquisti online e i servizi di banking online. Non manca anche la rete VPN con un massimo di 150MB al giorno. Interessante è l’aggiunta del controllo genitori per la gestione delle attività in rete dei più piccoli, bloccando la visualizzazione di portali Web potenzialmente pericolosi;

Panda Dome Complete : anche in questo caso il software offre protezione di livello avanzato da minacce informatiche, rende più sicuro l’utilizzo di servizi banking online e permette di navigare in rete con VPN per massimo 150MB al giorno. Fondamentale è l’aggiunta di un Password Manager per proteggere i propri account nelle varie piattaforme su cui si è iscritti. Incluso nel pacchetto troviamo CleanUp per rendere più veloce il PC liberandolo da file indesiderati;

: anche in questo caso il software offre protezione di livello avanzato da minacce informatiche, rende più sicuro l’utilizzo di servizi banking online e permette di navigare in rete con VPN per massimo 150MB al giorno. Fondamentale è l’aggiunta di un Password Manager per proteggere i propri account nelle varie piattaforme su cui si è iscritti. Incluso nel pacchetto troviamo CleanUp per rendere più veloce il PC liberandolo da file indesiderati; Panda Dome Premium: il pacchetto più completo offre protezione contro minacce avanzate, include il servizio CleanUp, il suddetto Password Manager e il controllo genitori. Viene aggiunto Total Care, supporto tecnico per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Infine, troviamo la rete VPN Premium senza limiti di utilizzo.

Panda Dome Antivirus: le offerte disponibili

Ognuno di questi pacchetti è disponibile in promozione al 50% in meno, anche selezionando l’acquisto per più dispositivi o per più anni. Si parte dunque dal supporto antivirus per un singolo dispositivo, per un anno:

Panda Dome Essential è il pacchetto base proposto a 17,49 Euro anziché 34,99 Euro;

è il pacchetto base proposto a 17,49 Euro anziché 34,99 Euro; Panda Dome Advanced scende da 46,99 Euro a 23,49 Euro;

scende da 46,99 Euro a 23,49 Euro; Panda Dome Complete costa 35,49 Euro al posto di 70,99 Euro e, infine,

costa 35,49 Euro al posto di 70,99 Euro e, infine, Panda Dome Premium costa 59,49 Euro anziché 110,99 Euro.

Tutte le offerte in questione sono accessibili tramite il sito ufficiale di Panda Antivirus.