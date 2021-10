L'arte della data visualization racchiusa in un corso, in offerta al 70% con Domestika

Domestika sconta ancora per poche ore il corso per imparare a presentare con chiarezza dati complessi attraverso una rappresentazione grafica accattivante e coinvolgente. 17 lezioni e un'insegnante, la torinese Federica Fragapane, accompagneranno l'utente all'interno della data visualization: un argomento complesso se fine a se stesso, ma che può trasformarsi in una piacevole esperienza se abbinato ad un design chiaro ed elegante. Il corso è in promozione al 70% di sconto, al prezzo di 11,90 euro invece di 39,90 euro.

Il corso è adatto anche ai principianti. In poche lezioni l'utente sarà trasportato all'interno del vasto mondo della visualizzazione dati, scoprendone funzioni ed incredibile potenziale. L'obiettivo delle lezioni sarà capire in che modo è possibile materializzare concretamente la delicata relazione fra design delle informazioni e pubblico target a cui è destinato. Il processo di apprendimento prevede una fase di selezione delle fonti e dati da rappresentare, ordinate in set di dati creati sfruttando le potenzialità di Fogli Google.

Disegnare grafici attraenti e capaci di trasmettere informazioni su più livelli è la chiave del successo: legende, guide grafiche e altri elementi essenziali per facilitare la lettura devono essere sempre presenti all'interno di una visualizzazione, che può essere creata utilizzando software come RAWGraphs e Adobe Illustrator. La promozione scade fra poche ore: il prezzo è di soli 11,90 euro (invece di 39,90 euro), uno sconto del 70%. Non serve avere esperienza nel settore per frequentare il corso, ma è necessario conoscere le basi di Adobe Illustrator e possederne la licenza.