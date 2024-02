L'Aspirapolvere Ciclonico di Rowenta CROLLA al 31% in meno!

Rowenta è uno dei marchi più affermati se pensiamo agli elettrodomestici per la nostra casa. In questo momento potrai acquistare l’aspirapolvere ciclonico a un prezzo scontato. Rowenta Swift Power Cyclonic crolla infatti del 31%, arrivando a costare solo 89,99€.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Rowenta

Grazie alla Tecnologia Ciclonica Avanzata, un sistema innovativo che separa in modo efficace le particelle di polvere dall’aria, garantisce una potenza di aspirazione costante e prolungata nel tempo. Con un motore da 900W a basso consumo, non solo si ottiene un’elevata efficienza energetica ma si contribuisce anche al risparmio sulla bolletta elettrica.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’aspirapolvere offre una sorprendente copertura di 7,6 metri grazie al tubo flessibile e alla spazzola ad alta efficienza. Questo significa che potrai esplorare ogni angolo della tua abitazione senza la necessità di cambiare frequentemente presa di corrente, rendendo la pulizia un’esperienza senza interruzioni.

La spazzola ad alta efficienza è progettata con cura per affrontare polvere, peli di animali domestici e briciole su qualsiasi tipo di pavimento, garantendo una pulizia profonda e impeccabile. Il sistema di filtraggio avanzato cattura il 99,98% delle particelle di polvere, rilasciando aria pulita e purificata nell’ambiente, promuovendo così un ambiente più salubre.

Per quanto riguarda l’igiene e la praticità, il contenitore per la polvere è progettato per essere facilmente svuotato e pulito, assicurando la massima igiene. Con un design ergonomico e un peso leggero, questo aspirapolvere è estremamente maneggevole e facile da trasportare.

Inizia a pulire la tua casa da cima a fondo grazie a questo potentissimo aspirapolvere. Fai tuo Rowenta Swift Power Cyclonic a un prezzo di soli 89,99€. Si tratta di uno sconto davvero ingente se pensiamo che il prezzo originale si attesta sui 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.