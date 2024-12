Lastminute, sconto flash di 150 euro sui pacchetti volo + hotel

Se sei arrivato tardi per il Black Friday, hai ancora un’ultima occasione per risparmiare sulla tua prossima vacanza con il Travel Tuesday di Lastminute: per te, 150 euro di sconto sul pacchetto volo + hotel, utilizzando l’apposito codice promo in fase di acquisto.

Travel Tuesday di Lastminute: ecco il codice promo

Come funziona la promo Lastminute? Collegandosi al portale della piattaforma, ti basterà per prima cosa scegliere il pacchetto vacanza che include volo e hotel che preferisci. Le destinazioni sono innumerevoli: dalle Isole Baleari alla Francia, dalla Gran Bretagna al Mar Rosso, fino alle Isole Canarie e il Portogallo.

Per ricevere 150 euro di sconto, in fase di acquisto inserisci il codice TRAVELTUESDAY per applicare l’offerta, che è tuttavia valida per prenotazioni dall’importo minimo di 2000 euro. Lo sconto sarà quindi dedotto dal totale complessivo. Ma quali sono i vantaggi dei pacchetti volo + hotel di Lastminute?

Questa formula è tra i modi migliori per risparmiare sui tuoi viaggi, perché è conveniente e personalizzabile. Puoi infatti modificare il tuo pacchetto come preferisci, hai a disposizione più di 400 compagnie aeree tra cui scegliere e oltre un milione di hotel, case, ville e anche appartamenti, in tutto il mondo. I filtri ti aiuteranno nella scelta.

Per prenotare basta un acconto: non devi versare l’intero importo immediatamente. Con un piccolo anticipo blocchi la tua vacanza, poi potrai pagare il tuo viaggio a piccole rate oppure in un’unica soluzione prima di partire. Non ci saranno né costi aggiuntivi, né interessi. Per tutte le tue prenotazioni, sei protetto in caso di cancellazione del volo o dell’hotel da parte del fornitore.

Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi, martedì 3 dicembre, per approfittare del Travel Tuesday di Lastminute: l’ultima occasione per risparmiare e, magari, fare un bel regalo con un pacchetto volo + hotel a prezzi super economici.