LastPass è in offerta per il Black Friday: fino al 50% di sconto per i nuovi utenti

Per il periodo del Black Friday è possibile attivare LastPass con uno sconto del 50%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter attivare l’ottimo password manager multi piattaforma e andare così a mettere in sicurezza tutti i propri dati.

La promozione è valida sia per il piano Premium, utilizzabile da un utente, che per il piano Families, utilizzabile da 6 utenti. Sono in sconto anche i piani Teams e Business, pensati per le aziende. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di LastPass tramite il link qui di sotto.

Grazie alla promo in corso è possibile accedere al password manager con prezzi a partire da 1,49 euro al mese. C’è sempre la possibilità anche di avviare la prova gratuita di 30 giorni per uno dei piani scelti.

LastPass: cosa prevede la promo del Black Friday

Con la promo del Black Friday è possibile ottenere fino al 50% di sconto sul password manager. Ecco i piani in sconto:

Premium per 1 persona: il costo si riduce a 1,49 euro al mese (-50%)

per 1 persona: il costo si riduce a (-50%) Fmailies per 6 persone: il costo siriduce a 1,95 euro al mese (-50%)

per 6 persone: il costo siriduce a (-50%) Teams (fino a 50 utenti): il costo si riduce a 2,73 euro al mese per utente (-30%)

(fino a 50 utenti): il costo si riduce a (-30%) Business (senza limiti di utenti): il costo si riduce a 5,20 euro al mese per utente (-20%)

I prezzi indicati si riferiscono all’abbonamento con fatturazione annuale (quindi pagamento anticipato e utilizzo del password manager per 12 mesi, senza vincoli di alcun tipo). Il servizio include vari strumenti aggiuntivi come il generatore di password, il sistema di salvataggio automatico e uno spazio di archiviazione per i file protetto dalla crittografia.

Per verificare le opzioni disponibili e attivare il piano desiderato basta seguire il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di provare gratis per 30 giorni il servizio. Le offerte in corso termineranno il prossimo 2 dicembre.