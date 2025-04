UniCredit avverte: nuovo tentativo di truffa SMS

UniCredit sta avvisando tutti i suoi clienti, tramite banner in app e mail, circa un nuovo pericoloso tentativo di truffa diffuso tramite SMS. Le potenziali vittime, stando a quanto dichiarato dalla banca, sarebbero spinte dai cybercriminali a effettuare bonifici istantanei impossibili da revocare in caso di truffe bancarie.

Una situazione da monitorare assolutamente e per la quale è importante prestare particolarmente attenzione se si è clienti di questo istituto bancario. La comunicazione non lascia spazio a dubbi e necessità la messa in campo di abitudini e consigli in grado di proteggere non solo le tue informazioni personali, ma anche i dettagli di pagamento e i risparmi.

“Ti informiamo di un tentativo di truffa che sta circolando tramite SMS proveniente da un numero apparentemente riconducibile a UniCredit. La comunicazione invita a chiamare un numero per la gestione delle emergenze. Quando il cliente chiama, viene informato che sarà ricontattato dal Servizio Clienti o dall’Ufficio Antifrode“, spiega la banca nell’avviso ufficiale.

Modus operandi della truffa SMS nei confronti dei clienti UniCredit

Tutti i clienti UniCredit sono in pericolo a causa di una nuova truffa SMS che si sta diffondendo rapidamente e le cui conseguenze sono particolarmente rischiose. Il modus operandi è stato descritto nell’avvertimento che la banca sta inviando a tutti i suoi clienti, per metterli in guardia da questo tentativo truffaldino.

“Un truffatore, fingendo di essere un operatore della Banca, fornisce istruzioni per eseguire bonifici istantanei dal proprio dispositivo. Con il bonifico istantaneo i fondi vengono prelevati immediatamente, rendendo pressoché impossibile il recupero“, si legge nella comunicazione.

Proprio per questo, UniCredit, in merito a questa truffa, ricorda: “Premesso che la Banca non può intervenire su messaggi SMS o WhatsApp ricevuti dai clienti e che riportano numerazioni fittizie, ti ricordiamo che nessun operatore della banca chiederà mai di predisporre bonifici o inserire codici dispositivi. Aiutaci a difendere la tua sicurezza!“.

Come difendersi dallo smishing

Questa nuova truffa SMS che sta mettendo in pericolo tutti i clienti UniCredit è definita in gergo tecnico smishing. La banca ha redatto un vademecum di consigli per difendersi da questa minaccia.